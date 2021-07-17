KAMYONETLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
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KAMYONETLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ali Kılınç ağır yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Ali Kılınç ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Koru Mahallesi Fidanlık Caddesi'nde meydana geldi. Abdül Aziz Oktay idaresindeki 07 UB 706 plakalı kamyonet, Ali Kılınç idaresindeki 07 AJY 070 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet hurdaya dönerken, sürücü Ali Kılınç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Ali Kılınç ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

KAMYONETLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
KAMYONETLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
KAMYONETLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI
KAMYONETLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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