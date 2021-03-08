Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı
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Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı

08.03.2021 18:11 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:28

Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden 2'si kapıların açılmasıyla araçtan fırlayarak yaralandı.

Amasya'da kamyonetle çarpışan otomobildeki 4 kişiden 2'si kapıların açılmasıyla araçtan fırlayarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Nehrozoğlu Caddesi'nde kamyonetle çarpışan otomobildeki emniyet kemeri takılı olmayan sürücü ve yanındaki kişi, kapıların açılmasıyla dışarı fırlayarak yaralandı. Otomobildeki diğer 2 kişi ve kamyonet sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Emniyet kemeri kullanımının hayati önemini bir kez daha ortaya koyan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(Murat Çelik/İHA)

Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı
Kamyonetle çarpışan otomobilden fırlayan 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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