Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
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Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü

14.01.2021 16:56 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:01
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü

TUNCELİ'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Fatmanur ve İlyas Akbulut çifti yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

TUNCELİ'de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Fatmanur ve İlyas Akbulut çifti yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Erzincan kara yolunun 5'inci kilometresinde Dinar Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Anıl Murat Has yönetimindeki 06 DU 5701 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İlyas Akbulut yönetimindeki 52 EV 865 plakalı otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan İlyas Akbulut ve eşi Fatmanur, AFAD ve Tunceli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonetteki yaralı Cem Şiyar Kılıç ise ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde iş ve uğraşı terapisti olarak görev yapan Fatmanur Akbulur ile eşi İlyas Akbulut'un cansız bedenleri otopsi için morga götürülürken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü
Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü; içindeki çift öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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