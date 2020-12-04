Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti

04.12.2020 23:02 | Son Güncelleme: 04.12.2020 23:12

Son dakika gelişmesine göre Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan araç sahibi hayatını kaybetti.

Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki kamyonetin hareket etmesi sonucu altında kalan araç sahibi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tapureli Mahallesi Hacısalı Mevkisi'nde meydana geldi. 33 VA 357 plakalı kamyonetinin önünde odun kestiği öğrenilen Aydın Yılmaz kamyonetin aniden hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Yanında bulunan 5 yaşındaki çocuğu İ.A. bağırarak "Babam yere düştü kalkmıyor" diyerek annesinden yardım istedi.

Olay yerine gelen Aydın Yılmaz'ın eşi F.A. ambulansı arayıp yardım istedi. Yılmaz'a ilk müdahale eşi tarafından yapıldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri müdahaleyi sürdürdü ancak Yılmaz, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

İlgili Haberler

Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Devrilen traktörün altında kalan adam hayatını kaybetti
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Otomobiller çarpıştı, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam direğin altında kaldı
Otomobiller çarpıştı, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adam direğin altında kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Başak Dizer İrem Derici Emel Müftüoğlu
Spor Sörloth Fatih Terim Yılmaz Vural Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kamyonetinin altında kalan adam hayatını kaybetti - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 23:12:41. #1.15#
title