Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

18.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 18.10.2020 19:46
Kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kamyonetin çarptığı 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

H.S. yönetimindeki 46 KG 195 plakalı kamyonet, Yahya Kemal Mahallesi 23'üncü Sokak'ta aniden yola çıkan Abdülmuhsin Elita'ya çarptı.

Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Elita, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü H.S. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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