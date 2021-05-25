Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
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Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı

Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadın, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadın, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ve yaralılardan birinin oğlu olduğunu söyleyen avukat ise "Hemen tutanak tutmak zorundasın" diyerek polislere çıkışınca vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

Kaza, İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azize D.'ye (48) ve yanındaki ismi öğrenilemeyen kadına, caddede karşıya geçmek istedikleri sırada, B.T. idaresindeki 41 RY 486 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polise, "tutanak" tepkisi

Kaza sonrasında olay yerine gelerek yaralılardan birinin oğlu olduğunu söyleyen bir avukat, kazaya karışan kamyonet sürücüsü B.T. ve polislerle tartıştı. Polislerin olay yerinde hemen tutanak tutmasını ve o tutulan tutanağı almak isteyen şahıs, "Karayolları Trafik Kanunu bilmiyor musun sen? Olay yerinde tutanak tutmaz zorundasın" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis ekipleri ise çevredeki vatandaşlardan da tepki gören avukat olduğunu belirten şahsa işleyişi anlatarak sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı
Kamyonetin çarptığı 2 kadın ağır yaralanınca ortalık karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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