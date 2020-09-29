Kamyonete tutunan patenli kızlar: Ağabey çekme, annem kızıyor
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Kamyonete tutunan patenli kızlar: Ağabey çekme, annem kızıyor

29.09.2020 11:30 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:45

ANTALYA'da patenli 2 genç kız, kapalı kasa kamyonete tutunup, trafikte tehlikeye rağmen ilerledi.

ANTALYA'da patenli 2 genç kız, kapalı kasa kamyonete tutunup, trafikte tehlikeye rağmen ilerledi. Kamyonetin durmasıyla görüntülendiklerini fark eden kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" deyip, görüntü çeken kişinin aracına tutunmak için izin istedi.

Antalya'da ayaklarında paten olan 2 genç kız, kapalı kasa kamyonetin arkasındaki demirlere tutunarak, trafikte ilerledi. Arkadan gelen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendikleri için tepki gösteren kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" diye seslendi. Genç kızlardan biri, görüntü çeken kişinin yanına gelip, "Size geçelim mi?" diye sordu. Araçtakilerin "Tutunacak yer yok" demesiyle ret cevabı alan kızlardan biri, "Çektin bizi o kadar ama" diyerek tepki gösterdi. Patenci kızların tehlikeli yolculuğu ve sonrasındaki tepkileri, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Kamyonete tutunan patenli kızlar: Ağabey çekme, annem kızıyor
Kamyonete tutunan patenli kızlar: Ağabey çekme, annem kızıyor
Kamyonete tutunan patenli kızlar: Ağabey çekme, annem kızıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK

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