Kamyonete aldığı yeni aküyü çaldılar

25.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:40

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonetin aküsü çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Sardunya Sokak'ta boş bir alanda park halinde bırakılan M.C'ye ait kamyonetin yeni alınan 350 lira değerindeki aküsü kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.



Yeni Mahalleli çiftçi M.C.'nin şikayeti üzerine polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA