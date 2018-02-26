Kamyonet 20 Metre Yükseklikten Otomobilin Üzerine Düştü

Niğde'de freni boşalan park halindeki kamyonet, yaklaşık 20 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

PARK HALİNDEKİ KAMYONET 20 METREDEN DÜŞTÜ

Merkez Efendibey Mahallesi Murtazabey Sokak üzerinde bulunan park halindeki kamyonetin rampada freni boşalması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten otomobilin üzerine düştü.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

"NASIL OLDU BİLMİYORUM"

Kamyonet sahibinin oğlu Gökhan İnce ise, "Arabamız 3-4 saattir park halindeydi.

Nasıl olduysa freni boşalmış ve otomobilin üzerine düşmüş. Nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.