Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı İHA Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.
06.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:04
Kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı
İHA Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir kamyonet ile otomobilin karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kazada kamyonet paramparça oldu. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi devam ediyor.
Kaynak: İHA