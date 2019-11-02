Kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetle beton mikserinin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

02.11.2019 20:45
Kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonetle beton mikserinin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yusuf Sert idaresindeki 51 HZ 727 plakalı kamyonet, Yumurtalık yolu otoban kavşağında Hasan İnce'nin kullandığı 27 AZZ 823 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Sert'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

VİDEO: Kamyonet ile beton mikseri çarpıştı: 4 yaralı
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