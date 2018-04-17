Kamyonet Cayır Cayır Yandı

Malatya- Sivas karayolunda bir kamyonet seyir halindeyken yandı. Sürücülerin yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangında kamyonetin cayır cayır yanması kameralara yansıdı.

Malatya-Sivas karayolunda Tohma Köprüsü mevkiinde yaşanan olayda Serkan Tunç idaresindeki bir kamyonetten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Arabanın yandığını fark eden sürücü hemen duraklayıp araçtan çıkarken, alevler kısa sürede aracı sardı. Çevredeki sürücülerden bazılarının yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın da söndürme çalışmaları başarısız olunca alevler yeniden kısa sürede tüm aracı sardı.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç tamamen küle dönerken jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA