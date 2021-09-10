KAMYONET 10 METREDEN UÇTU: 3 YARALI - Haberler
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KAMYONET 10 METREDEN UÇTU: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bariyerleri aşan kamyonet 10 metreden galericiler sitesi park alanına uçarken, kazada 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bariyerleri aşan kamyonet 10 metreden galericiler sitesi park alanına uçarken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzeri Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara yönünden İzmir yönüne giden Fırat Cemil Arslan (39), kullandığı 06 BLD 543 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki bariyerlere çarparak 10 metre yükseklikten galericiler sitesi park alanına uçtu. Sürücü Arslan, araçta yolcu Mustafa Ali Aydın (34) ve Dilaver Pekdoğan (57) kazada yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAMYONET 10 METREDEN UÇTU: 3 YARALI

KAMYONET 10 METREDEN UÇTU: 3 YARALI

KAMYONET 10 METREDEN UÇTU: 3 YARALI

KAMYONET 10 METREDEN UÇTU: 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KAMYONET 10 METREDEN UÇTU: 3 YARALI - Haberler
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