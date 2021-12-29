Kamyon, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Tem Otoyolu'nda kamyonun yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan 40 LD 252 plakalı kamyon, önündeki 35 PK 605 plakalı Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Hasar gören kamyonda sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralanan 8 kişiye ilk müdahalede bulunarak Sakarya'da bulunan hastanelere kaldırdı.