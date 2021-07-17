Kamyon şoförü cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı
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Kamyon şoförü cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı

Kamyon şoförü cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara'nın (49) alkollü eğlence mekanın da çıkan kavgada dövülerek öldürülmesiyle ilgili daha önce serbest bırakılan taksici Murat Doğlar ve mekan çalışanlarından Mustafa Özdemir de tutuklandı.

KÜTAHYA'da kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara'nın (49) alkollü eğlence mekanın da çıkan kavgada dövülerek öldürülmesiyle ilgili daha önce serbest bırakılan taksici Murat Doğlar ve mekan çalışanlarından Mustafa Özdemir de tutuklandı. Kara cinayetinde tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara, 11 Temmuz gecesi otogarın önündeki kaldırımda ölü bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kara'nın alkollü bir eğlence mekanında çıkan kavgada dövüldükten sonra 2 taksi şoförü tarafından kaldırıma bırakıldığını belirledi. Cinayetle bağlantılı olduğu iddiasıyla eğlence mekanı sahibiyle çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Kütahya Cumhuriyet Savcılığı, Kara'yı otogar kaldırımına bırakan ve daha önce serbest bırakılan taksi şoförlerinde Murat Doğlar ile olayla bağlantısı tespit edilen mekan çalışanlarından Mustafa Özdemir'i yeniden gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.


Kamyon şoförü cinayetinde 2 kişi daha tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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