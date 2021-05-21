Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı
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Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan - Haberler | 3. Sayfa

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı Antalya'da kırmızı ışıkta duran araçların arasına dalan kamyon 6 araca hasar verirken olayda 2 kişi yaralandı.

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'da kırmızı ışıkta duran araçların arasına dalan kamyon 6 araca hasar verirken olayda 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Alanya'nın Okurcalar beldesi D-400 karayolu Alarahan Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi belirlenemeyen 07 KBN 26 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada kamyonla birlikte 7 araç hasar oluşurken 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Erdoğan

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