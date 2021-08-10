Kamyon elektrik kablolarını kopardı, kasasındaki samanlar alev aldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan kamyonun elektrik tellerini kopartması neticesinde kasasında bulunan samanlar alev aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan kamyonun elektrik tellerini kopartması neticesinde kasasında bulunan samanlar alev aldı. Yanan samanlar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Karasu ilçesi Yuvalıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Ahmet K. idaresindeki 16 AEE 848 plakalı kamyonun taşıdığı samanlar elektrik tellerini kopardı. Kopan tellerin samanlarla etkileşime geçmesi neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahalle halkı da hortumlarla ekiplere yardımcı oldu. Dar alanda yangına müdahale etmekte güçlük çeken ekipler, kamyonu geniş bir alana alarak kasasındaki samanları kepçe yardımıyla boşaltarak çalışmalarına devam etti. Meydana gelen yangında samanların büyük kısmı kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı