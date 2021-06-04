Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş sözleri | Hissizleşmiş şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Kamufle & Lara Di Lara 'nın yeni şarkısı Hissizleşmiş bugün çıktı. Kısa sürede 5 bin izlenme ve 1 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Hissizleşmiş sözleri nelerdir? Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş şarkısının sözleri nelerdir? Hissizleşmiş sözleri...
KAMUFLE & LARA Dİ LARA - HİSSİZLEŞMİŞ SÖZLERİ
Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana
Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana
***
Gün içinde kaç kere
Düşündüğün gibi olmuyor denge nerede?
Kokladığın her çiçek soluyor
Son bir dokunuş son bir vuruş
Bu düzen seni beni çekiyor girdap gibi içine!
***
İçimdeki buzlarım eridi
Sularım yükselip duruyor inanın arşa kadar
Bu kavga beni yedi bitirdi
Sıkıldım artık kaoslardan ve gereksiz tantanadan
***
Hüzünlü kokar bugün şu memleket sabahı
Sokaklara çıkıp bugün darlanamam
Hislerimi sandıklara kitlediğimden beri
İnan salya sümük hüngür hüngür ağlayamam
***
Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana
Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana
***
Kime caka satıyosun, kimin için kibir?
Nur cemalin gül açarken kimininki zifir
Kimisine şeker olur, kimisine zehir
Soğuk koğuşlarda müebbette fikir!
***
Biri pamuk gibi olur, biri olur demir
Senin karnın aç olsada fukarayı yedir!
Delir! Yaşadıkça delir!
Çünkü seni mükafatlandırır yaşadığımız devir!
***
Dar boğazlarda yok oluyoruz
Geniş sularda çırpınıp duruyoruz
Alıp, satıp, yakıp, döküp, her şeyi ters yüz edip kaçıyoruz
Geride kalanları çabucak unutuyoruz!
***
Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana
Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 5 bin izlenmeyi geçmiş ve 1 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Kamufle & Lara Di Lara
Beste: A-Bacchus & Kamufle
Aranje: A-Bacchus & Kamufle & Lara Di Lara
Scratch: Da Poet
Mix & Mastering: Buğra Kunt