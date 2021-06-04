Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş sözleri | Hissizleşmiş şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş sözleri | Hissizleşmiş şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş sözleri | Hissizleşmiş şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kamufle & Lara Di Lara 'nın yeni şarkısı Hissizleşmiş bugün çıktı. Kısa sürede 5 bin izlenme ve 1 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Hissizleşmiş sözleri nelerdir? Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş şarkısının sözleri nelerdir? Hissizleşmiş sözleri...

KAMUFLE & LARA Dİ LARA - HİSSİZLEŞMİŞ SÖZLERİ

Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana

Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana

***

Gün içinde kaç kere

Düşündüğün gibi olmuyor denge nerede?

Kokladığın her çiçek soluyor

Son bir dokunuş son bir vuruş

Bu düzen seni beni çekiyor girdap gibi içine!

***

İçimdeki buzlarım eridi

Sularım yükselip duruyor inanın arşa kadar

Bu kavga beni yedi bitirdi

Sıkıldım artık kaoslardan ve gereksiz tantanadan

***

Hüzünlü kokar bugün şu memleket sabahı

Sokaklara çıkıp bugün darlanamam

Hislerimi sandıklara kitlediğimden beri

İnan salya sümük hüngür hüngür ağlayamam

***

Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana

Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana

***

Kime caka satıyosun, kimin için kibir?

Nur cemalin gül açarken kimininki zifir

Kimisine şeker olur, kimisine zehir

Soğuk koğuşlarda müebbette fikir!

***

Biri pamuk gibi olur, biri olur demir

Senin karnın aç olsada fukarayı yedir!

Delir! Yaşadıkça delir!

Çünkü seni mükafatlandırır yaşadığımız devir!

***

Dar boğazlarda yok oluyoruz

Geniş sularda çırpınıp duruyoruz

Alıp, satıp, yakıp, döküp, her şeyi ters yüz edip kaçıyoruz

Geride kalanları çabucak unutuyoruz!

***

Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana

Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 5 bin izlenmeyi geçmiş ve 1 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Kamufle & Lara Di Lara

Beste: A-Bacchus & Kamufle

Aranje: A-Bacchus & Kamufle & Lara Di Lara

Scratch: Da Poet

Mix & Mastering: Buğra Kunt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş sözleri | Hissizleşmiş şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 09:19:38. #1.15#

title