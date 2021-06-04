Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş sözleri | Hissizleşmiş şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Kamufle & Lara Di Lara 'nın yeni şarkısı Hissizleşmiş bugün çıktı. Kısa sürede 5 bin izlenme ve 1 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Hissizleşmiş sözleri nelerdir? Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş şarkısının sözleri nelerdir? Hissizleşmiş sözleri...

KAMUFLE & LARA Dİ LARA - HİSSİZLEŞMİŞ SÖZLERİ

Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana

Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana

***

Gün içinde kaç kere

Düşündüğün gibi olmuyor denge nerede?

Kokladığın her çiçek soluyor

Son bir dokunuş son bir vuruş

Bu düzen seni beni çekiyor girdap gibi içine!

***

İçimdeki buzlarım eridi

Sularım yükselip duruyor inanın arşa kadar

Bu kavga beni yedi bitirdi

Sıkıldım artık kaoslardan ve gereksiz tantanadan

***

Hüzünlü kokar bugün şu memleket sabahı

Sokaklara çıkıp bugün darlanamam

Hislerimi sandıklara kitlediğimden beri

İnan salya sümük hüngür hüngür ağlayamam

***

Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana

Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana

***

Kime caka satıyosun, kimin için kibir?

Nur cemalin gül açarken kimininki zifir

Kimisine şeker olur, kimisine zehir

Soğuk koğuşlarda müebbette fikir!

***

Biri pamuk gibi olur, biri olur demir

Senin karnın aç olsada fukarayı yedir!

Delir! Yaşadıkça delir!

Çünkü seni mükafatlandırır yaşadığımız devir!

***

Dar boğazlarda yok oluyoruz

Geniş sularda çırpınıp duruyoruz

Alıp, satıp, yakıp, döküp, her şeyi ters yüz edip kaçıyoruz

Geride kalanları çabucak unutuyoruz!

***

Artık hissizleşmiş biriyim, hüzün dokunmuyor bana

Bazen sakinleşmiş biriyim bu kavga koymuyor bana

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Kamufle & Lara Di Lara - Hissizleşmiş şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 5 bin izlenmeyi geçmiş ve 1 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Kamufle & Lara Di Lara

Beste: A-Bacchus & Kamufle

Aranje: A-Bacchus & Kamufle & Lara Di Lara

Scratch: Da Poet

Mix & Mastering: Buğra Kunt