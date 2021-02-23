Kamu yapılarında afetlere karşı önlem alınıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planlamasıyla kamu yapılarında afetlere karşı önlemler alındığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının planlamasıyla kamu yapılarında afetlere karşı önlemler alındığını bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı 2019-2023 11. Kalkınma Planı çerçevesinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Kalkınma planı çerçevesinde "afetlere karşı alınacak önlemler" başlığı altında kamu yapılarının envanter bilgi sisteminin çıkarıldığını anlatan Öztürk "KAYES çalışmasına başlandı. Ülkemizdeki tüm kamu yapılarının envanter bilgi sistemini çıkartıyoruz. Gerekli olan kamu yapılarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu bilgi sistemi doğrultusunda kamu yapı stoğunu ortaya çıkarıyoruz." dedi.

Edirne'de 22 ekip görev yapıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bu kapsamda çalışmalarına devam ettiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Edirne Valiliği'mizden aldığımız olurla 22 ekip kurduk. Her ekip 2 teknik eleman mühendis ve mimarlardan oluşuyor. Bu ekiplerimiz sahaya çıkarak, kamu yapılarının bilgilerini, bina kaç katlıdır, kaç yılında yapılmıştır, binada katlar arasında düzensizlik var mıdır? Bu bilgiler alınıp kaydediliyor. Ekipler daha sonra merkezde toplanarak bu yapıların değerlendirmesini yapmaktadır. Devletimiz bu şekilde ülkemiz genelindeki tüm kamu yapılarının bilgi sistemini çıkarmış olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci