"Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın 3'üncüsü Marmara özelinde gerçekleştirildi
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"Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın 3'üncüsü Marmara özelinde gerçekleştirildi

11.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:44

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen "Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın üçüncüsü 10 Aralık'ta çevrimiçi gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliği ile düzenlenen "Kamu, STK Uyum Buluşmaları"nın üçüncüsü 10 Aralık'ta çevrimiçi gerçekleştirildi.

Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren STK'ların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok ve BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella'nın açılış konuşmaları ile başladı. Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, "Mart döneminde bir Pazarkule süreci yaşadık. 72 farklı milletten yaklaşık 13 bin insan karşıya geçebileceğim ümidi ile orayı kamp alanı haline dönüştürdü. Türkiye hem kamunun, hem de STK'nın birbirinden çok güzel ve çok özel örnekleri ile geliştirmiş olduğu kapasite ile oradaki olayı insani bir drama ve krize dönüştürmedi. Birçok STK ve kamu birimi ile çok güzel bir sınav verdi" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığına değinen BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Daniela Cicchella ise, "Ulusal sivil toplum kuruluşlarından yerel ve halk tabanındaki kuruluşlara kadar birçok sivil toplum aktörü Türkiye'de ve bu bölgede mültecilere yönelik çalışmalarda kritik bir rol oynamıştır" dedi.

Etkinliğin ikinci bölümünde Göç Uzmanı Abdülsamed Korkut tarafından "Türkiye'de Yürütülen Uyum Faaliyetleri" konusunda sunum yapıldı. Program kapsamında Dr. Gökçe Ok ve Göç Uzmanı Abdülsamed Korkut moderatörlüğünde soru cevap oturumu gerçekleştirildi.

Programa İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Ozan Tuncer, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı Harun Başıbüyük, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Gülbahar Arslan El Nasharty, AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkiler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can, Kızılay Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Projeler Koordinatörü Munir Tireli, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Grup Başkanı Sevim Bulut ve yabancılara yönelik çalışmalar yürüten Marmara Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşları katıldı. Programda yabancıların toplumsal uyum süreçlerine ilişkin konular değerlendirilirken, STK'lar eliyle yürütülen uyum faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmelere ve uyum politikalarına ilişkin STK'ların tavsiyelere de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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