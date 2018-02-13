KAMU-SEN'den Mehmetçiğe tam destek

GAZİANTEP - Gaziantep'te KAMU-SEN üyeleri tarafından "Şehitlere Saygı" etkinliği çerçevesinde kitlesel basın açıklaması yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda sendika üyeleri terörü lanetleyen sloganlar atarak Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Basın açıklamasını yapan Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, "Her şartta Mehmetçikle beraberiz, acımız da sevincimiz de bir" dedi.

"Yüzyıllardan beri Ortadoğu'nun kaynaklarına göz diken emperyalistlerin hedef tahtasındaki ülkemiz bir kez daha büyük bir saldırı ile karşı karşıyadır" diyen Kazak sözlerinin devamında, "Yaklaşık 30 yıldır, yurdumuzu kuşatan şer güçler, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri kanalıyla Türk milletini yıpratmak, zayıflatmak, yok etmek ve son darbe ile de tarih sahnesinden silmek üzere planlarını ortaya koymuşlardır. Binlerce yıldır şehitlerimizin kanıyla sulayarak vatan yaptığımız bu topraklar, hainlerin, bebek katillerinin ve eli kanlı milletlerin yaktığı ateşle çepeçevre sarılmıştır. Bundan yüzyıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz bir varoluş mücadelesi ile karşı karşıyadır. Yakın coğrafyamızda olup bitenlere baktığımızda, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti olduğunu görmek çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçiğimizin ülkemizin bekası için Afrin'de yürüttüğü bu harekat, Türk Milleti üzerinden İslam'ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç harekatıdır. Nasıl ki, Kurtuluş Savaşı'nda Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaştıysak bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, yanı başımıza çöreklenmiş ve boğazımıza sarılmak için fırsat kollayan kahpe emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bu nedenle Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa, El Bab, Afrin, Münbiç Sincar ve Kandil de aynıdır" ifadelerini kullandı.

Yeşilsu Parkında gerçekleşen basın açıklaması kuranı kerim tilaveti ve dualar ile son buldu.