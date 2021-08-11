Kamu işçileri kimdir? Kimler kamu işçisidir?
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Kamu işçileri kimdir? Kimler kamu işçisidir?

Kamu işçileri kimdir? Kimler kamu işçisidir?
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Kamu işçilerine zam oranının belli olmasının ardından kamu işçileri kimdir? sorusunun yanıtı merak edildi. Yapılan zamların ardından araştırılan kamu işçilerine dair detayları sizler için derledik. Kamu işçisi nedir? Kimler kamu işçisidir?

Öğretmen kamu işçisi mi? Kamu işçileri kimlerdir? Kimlere zam geldi? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

MEMUR NEDİR?

Kamu hizmetlerini gerçekleştiren genel kamu hizmet personeline verilen isim memurdur. Kamu personeli içerisinde memurların yanı sıra sözleşmeli personel de bulunur.

Kamusal faaliyetin yürütülmesinde rol oynayan personel, atama veya seçilme yoluyla görev başındadır.

KAMU İŞÇİLERİ KİMDİR?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

Kamu görevlisi kavramı, kamu kesiminde çalışan, hukuki durumları birbirinden farklı tüm görevlileri kapsamakta. Tüm kamu hizmeti görevlilerini "memur" kavramı altında yer almakta.

Her kamu görevlisi, memur değildir. Kamu görevlilerinin memur sayılabilmesi için, 657 sayılı yasanın 1'inci maddesinde sayılan kurumlardan aylık almak suretiyle asli ve sürekli olarak görev yapması ve atama ile göreve getirilmiş olması gerekir.

657 Sayılı Kanun'a tabi olan memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi ÖĞRETİM ELEMENLARINI, 2802 Sayılı Kanun'a tabi HAKİM VE SAVCILARI, 926 Sayılı Kanun'a tabi ASKERİ PERSONELİ, 399 Sayılı Kararname'ye tabi KADROLU ve SÖZLEŞMELİ personeli, sözleşmeli çalışan ÖĞRETMENLERİ ve SAĞLIK PERSONELİNİ kapsar.

Mevzuata göre;

6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki sicile ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığından 2011 yılından başlamak üzere Devlet memurları için sicil raporu doldurulmayacaktır. Geçmiş yıllara ait sicil raporlarının, 1/1/2011 tarihinden başlamak üzere beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilmesi gerekmektedir. 657 sayılı Kanun dışındaki kanunlarda yer alan sicil ve değerlendirmeye ilişkin hükümlerde bir değişiklik yapılmadığından bu hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Diğer kanunların sicil konusunda 657 sayılı Kanuna atıf yapan hükümlerinin uygulama imkanı kalmadığından bu hükümler uyarınca işlem yapılmaması gerekmektedir.

ÖĞRETMEN KAMU İŞÇİSİ Mİ?

657 Sayılı Kanun'a göre memur personeli; 2914 sayılı YÖK Personel Kanunu'na tabi öğretimleri, 2802 Sayılı Kanun'a tabi hakim ve savcıları, 926 Sayılı Kanun'a tabi askeri personeli, 399 Sayılı Kararname'ye göre ise kadrolu ve sözleşmeli personelin yanı sıra sözleşmeli çalışan öğretmen ve sağlık personelini kapsar.

KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI

Kamudaki işçilerin taban ücreti 4.100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için %12, diğer 6 aylar için %5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Yüzde 3 te hizmet pirimi verildi.

Görüşmelerde Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine karşın, hükümet brüt ücreti 3577-3750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3750-4000 lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı teklif etmişti.

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