Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan Fetih Müzesi'ne ziyaret

10.10.2019 14:46

Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulunan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezdi. Kamu Başdenetçisi Malkoç, dünyanın en etkileyici eserlerinden biri olan Fetih Müzesi'ni, ülkemize kazandırdığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik etti.

Fetih Müzesi hakkında misafirlerine bilgiler veren Başkan Dündar, Fetih Müzesi'nin dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olduğunu söyledi. 42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesinin de yine Fetih Müzesi'ne ait olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "Müze iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbenin oturtulduğu 6 ayak ise Bursa'daki metfun 6 padişahı simgeliyor. Kubbenin altındaki amfi sahne 1000 kişilik gösteri merkezi olarak kullanılıyor" dedi. Müzedeki İznik çinileri hakkında da Malkoç ve beraberindekilere bilgiler veren Başkan Dündar, daha sonra misafirlerine Osmanlı döneminin önemli olaylarının resmedildiği kronolojik sergi salonunu gezdirdi. Burada bulunan 16 tabloyu çok gerçekçi bulduğunu ifade eden Malkoç ve beraberindeki heyet, adeta tarihi bir yolculuğa çıktıklarını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bulgaristan Ayrımcılığa Karşı Koruma Komisyonu Başkanı Ana Dzhumalieva ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçak, müzedeki en büyük hayranlığını ve şaşkınlığını ise kubbe bölümüne çıktığında yaşadı. Tam panoramik olmasından dolayı kubbeye çıktığında 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan Malkoç ve beraberindekilere, panoramik resimde yer alan 10 bin figürün arasında adeta kayboldu. Bursa'nın 23 yıl süren kuşatma sonunda kan dökülmeden el değiştirdiği tarihi buluşma gününü tasvir eden panoramik resmi dikkatlice inceleyen misafirler, 693 yıl öncesinin Bursa'sına giderek Osmanlı'nın tarihe 'merhaba' deyişine tanıklık etti.

Kaynak: Bültenler