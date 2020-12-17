Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın
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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın

17.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:42
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptığı sivil katliamlarını yerinde görüp, tespit ederek, rapor haline getirdiklerini belirtti.

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptığı sivil katliamlarını yerinde görüp, tespit ederek, rapor haline getirdiklerini belirtti. Malkoç, "Sivilleri katleden Ermenistan yetkilileri, umut ediyoruz ki uluslararası mahkemede yargılansınlar" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Malkoç, Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Malkoç, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Ayyıldız'a Kamu Denetçiliği Kurumu yayınlarından olan 'Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine ilişkin rapor' isimli kitabını verdi. Malkoç, Ermenistan yetkililerinin uluslararası mahkemede yargılanmalarını umduklarını belirterek, "Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan savaşta, Ermeni silahlı kuvvetlerinin yaptıkları sivil katliamlarını yerinde görüp tespit ve rapor etmiştik. Bunu Birleşmiş Milletler dahil bütün kuruluşlara gönderdik. Sivilleri katleden Ermenistan yetkilileri, umut ediyoruz ki uluslararası mahkemede yargılansınlar" diye konuştu.


Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın
Kamu Başdenetçisi Malkoç: Ermenistan yetkilileri, uluslararası mahkemede yargılansın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan TÜRKTAN

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