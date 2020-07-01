Kamp alanındaki aracı soydu, yakalanıp tutuklandı MERSİN'in Silifke ilçesindeki kamp alanında, park halinde bulunan araçtan camını kırarak değerli eşyaları çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

MERSİN'in Silifke ilçesindeki kamp alanında, park halinde bulunan araçtan camını kırarak değerli eşyaları çalan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. Daha önceden de 10 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakent Mahallesi'ndeki kamp alanında, park halinde bulunan bir aracın sol arka camı kırılarak, 3 cüzdan, 450 lira, 9 kredi kartı, 1 cep telefonu, 1 güneş gözlüğü ve 15 fişek bulunan şarjör çalındı. Araç sahibinin ihbarı üzerine Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinden, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin kullandığı otomobilin, 10 ayrı 'hırsızlık' suçundan kaydı bulunan şüpheliye ait olduğu belirlendi.

Adı açıklanmayan şüpheli, otomobiliyle seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hırsızlığı kardeşi ve 2 kuzeniyle birlikte gerçekleştirdiğini itiraf etti. Şüpheli, sorgusunda, Erdemli ilçesindeki bir otomobili de kendilerinin soyduğunu söylediŞüpheliyle birlikte ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma, hırsızlık olayına karışan 3 şüpheliyi arıyor.

Kaynak: DHA