Kamil Jozwiak kimdir? Kamil Jozwiak kaç yaşında nereli? Kamil Jozwiak hangi pozisyonda oynuyor? Kamil Jozwiakhangi takımlarda oynadı? Spor gündeminin en çok konuşulan isimlerinden Sinan Gümüş, sporseverlerin merak konusu oldu. Peki, Kamil Jozwiak kaç yaşında nereli? Kamil Jozwiak hangi pozisyonda oynuyor? Kamil Jozwiak hangi takımlarda oynadı? Kamil Jozwiak kimdir?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Sinan Gümüş, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Kamil Jozwiak kimdir? Kamil Jozwiak hangi takımlarda oynadı? Kamil Jozwiak kaç yaşında nereli? Kamil Jozwiak hangi pozisyonda oynuyor?

KAMİL JOZWİAK KİMDİR?

Doğum tarihi: 22 Nis 1998

Kaç yaşında: 22

Doğum yeri:Miedzyrzecz

Uyruk: Polonya

Boy: 1,76 m

Mevki: Sol Kanat

Józwiak, 28 Şubat 2016'da Jagiellonia Bialystok'a karşı 0-2 mağlubiyetle Lech Poznan formasıyla kariyerine başlangıç.

Józwiak, Polonya milli futbol takımı için ilk çıkışını 19 Kasım 2019'da Slovenya'ya karşı bir Euro 2020 elemesinde yaptı. 86. dakikada Sebastian Szymanski'yi oyuna getirdi .

22 Nisan 1998 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen 1.76 boyundaki sol kanat oyuncusu sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor. Genellikle sol kanatta oynayan Jozwiak, tercih edilmesi halinde sağ kanata da başarılı bir performans sergileyebiliyor.

Kariyerine ülkesinin takımı Falubaz Zielona Gora U19'da başlayan yıldız futbolcu daha sonra Lech Poznan'ın alt yaş kategorilerinde, oynadı. Bir dönem GKS Katowice'ye kiralanan yıldız kanat oyuncusu 2017'de yeniden takımına döndü. Bu sezon toplamda 39 maça çıkarken 9 gol, 7 asist üretti ve kanat performansıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.