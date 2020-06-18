Kamerunlular Macron'u protesto etti
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Kamerunlular Macron'u protesto etti

Kamerunlu grubun polisle tartışması Protestodan detaylar LONDRA - Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Londra ziyareti kapsamında İngiltere Veliaht Prensi Charles ile konutu Clarence House'da bir araya geldi.

18.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:48

Kamerunlu grubun polisle tartışması

Protestodan detaylar LONDRA - Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Londra ziyareti kapsamında İngiltere Veliaht Prensi Charles ile konutu Clarence House'da bir araya geldi. Konut önünde toplanan bir grup Kamerunlu, Macron'u ülkelerinde işlediği katliamlardan dolayı protesto ederken, göstericilerle karşılaşmaktan kaçınan Fransız Devlet Adamı konutu arka kapıdan terk etti.

Kamerunlular Macron'u protesto etti

Kaynak: AA

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