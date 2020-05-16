Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
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Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı

Kamerun'da 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ve kendini peygamber olarak tanıtan papaz Franklin Ndifor Afanwi'nin koronavirüs iddiasıyla hayatını kaybetmesi üzerine evinin önünde toplanan sempatizanlarını polis dağıtmaya çalışınca gerginlik çıktı.

Kamerun'da
16.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 23:17

Ulusal basındaki haberlere göre, Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı kilisesinin kurucusu Afanwi, Kovid-19 salgınında hastalandığı ileri sürüldü. Papaz, bugün evinde hayatını kaybetti.

AİLESİ ÖLDÜĞÜNÜ REDDEDİYOR

Papaz Afanwi'nin sevenleri evinin önünde toplanarak, polisin ve doktorların eve girmesine izin vermedi. Diğer yandan ailesi Afanwi'nin öldüğünü reddediyor.

Papaz Afanwi'nin geçen hafta Douala kentinde çok sayıda Kovid-19 koruma kiti dağıttığı iddia ediliyor.

Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın Kovid-19 iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı

TAKİPÇİLERİ EVİNE ZORLA GİRMEK İSTİYOR

Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise takipçilerinin papazın evinin önünde ayin yaptığı ve eve zorla girmeye çalıştıkları görülüyor.

Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı

PEYGAMBERLİĞİNİ İLAN ETMİŞTİ

Franklin Ndifor Afanwi, 2000'li yılların ortalarında, Tanrı'da bir çağrı aldığını iddia ederek, evanjelik bir papaz olmuştu. Papaz, 2010 yılında Pentakostal Krallık Uluslararası Papazlığı kilisesini kurmuştu.

Bir televizyon kanalı olan Afanwi, Tanrı'nın elçisi olduğunu ve yolsuzluğu sonlandıracağı iddiasıyla aday olduğu 2018 cumhurbaşkanlığı seçimini Paul Biya'ya kaybetmişti.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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