AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Kameramanın görme kaybı yaşamasına neden trafik magandaları hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameramana yumruk atarak kornea nakli yapılan gözünde görme kaybına neden olan şahıslar hakim karşısına çıktı. Yüzde 90 görme kaybı yaşayan Ercan Yüksel "Ben 'yapma gözümden ameliyatlıyım' dedim. Deniz isimli şahıs yapmayın dememe rağmen gözüme yumrukla vurdu" dedi.

Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameramana yumruk atarak kornea nakli yapılan gözünde büyük oranda görme kaybına neden olan şahıslar hakim karşısına çıktı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu müşteki sanıklar Deniz Erdem ile Servet Erdem hazır bulundu. Duruşmaya müşteki sanıklar Ercan Yüksel, Arslan Erdem, Hasan Canberk Savaşeri de katıldı.

"Darp eyleminde bulunmadık"

Duruşmada savunması sorulan müşteki sanık Servet Erdem "Olay tarihinde aracım ile seyir halindeydim önümdeki araçta babam Arslan Erdem ile kardeşim Deniz Erdem'in bulunduğu araç ilerliyordu. Bir anda babamın kullandığı aracın önüne Avcılar Belediyesi'ne ait bir aracın durması üzerine babamın kullandığı araç belediyenin aracına çarptı. Ben aşağı inip babamın yanına gittim. Babamın yanında belediyenin aracından inen Ercan Yüksel ve Mevlüt Çalışkan vardı. Ercan Yüksel 'gözüm gitti' diye bağırarak babamın üzerine yürüyordu. Olay nedeniyle tartışmaya başladık. Ben 'neden bağırıyorsunuz her şey hallolur' dedim. Bu sırada Mevlüt Çalışkan benim boğazımı sıktı. Aramızda ufak bir itiş kakış yaşandı ama bir darp eyleminde bulunmadık" şeklinde konuştu.

"Ercan isimli şahsın araçtan indiği sırada zaten gözünden darp almış olduğunu düşünüyorum"

Müşteki sanık Arslan Erdem ise kazanın ardından aracından inen 3 kişinin üzerine doğru geldiğini söyleyerek "Ben aracın belediyeye ait bir araç olduğunu fark etmedim. Daha sonra oğullarım Servet ve Deniz yanıma geldi. Ercan isimli şahıs yanımıza geldi ve 'gözüm gitti ş' dedi. Bu esnada aramızda bir arbede yaşandı. Ben kimseye vurmadım ama karşı taraftan biri bana vurdu. Ercan isimli şahsın araçtan indiği sırada zaten gözünden darp almış olduğunu düşünüyorum. Ben çocuklarımın da vurduğunu görmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Çocuklarımın tutuklu olmasından dolayı mağdurum" dedi.

"Kendimi savunmam esnasında arbedenin etkisiyle vurduğumu hatırlamıyorum"

Müşteki sanık Deniz Erdem ise, "Olay sırasında Ercan Yüksel beni darp etti. Olay günü babamın kullandığı araçlar seyir halindeydik. Bir anda öndeki aracın durması nedeniyle bu araca arkadan çarptık. Babamla birlik araçtan indik. Bu sırada öndeki araçtan inen Ercan Yüksel elini gözüne kapatarak, gözüm gitti diye üzerimize geldi. Biz trafiğin aksamaması için araçlarımızı kenara çektik. Bu sırada Ercan Yüksel ve Mevlüt Çalışkan babama ağır küfürler ediyordu. 'gerizekalı mısın mesafeyi neden korumuyorsun' gibi ifadeler kullanıyordu. Hakaretleri duyunca abim Servet ile beraber babamın yanına gittik. Ercan Yüksel'i sakinleştirmek istedik. Bu sırada bana da hakaret etti. İkinci kez uyardığımda benim boğazıma sarıldı ve sıkmaya başladı. Bende kendisini ittim, yere düştü. Yerdeyken kimse ona vurmadı. Daha sonra Mevlüt ve Hasan isimli şahıslar bize saldırmaya başladı. Ercan yerden kalktı ve benim yüzüme, sırtıma vurmaya başladı. Ben kendimi savunmam esnasında arbedenin etkisiyle vurduğumu hatırlamıyorum" dedi.

"Yapma gözümden ameliyatlıyım" dedim

Müşteki sanık Ercan Yüksel ise Avcılar Belediyesi'nde kameraman olarak çalıştığını söyleyerek "Olay günü yoğun kar yağışı ile ilgili çalışmaları görüntülemiştik ve belediyeye dönüyorduk. Bir anda önümüzdeki araç fren yaptı ve biz de fren yapmak zorunda kaldık. Fren yapmamız nedeniyle arkamızdaki araç bize çarptı. 30-40 metre sürüklendik sonra durduk. Ben araçtan inerek 'bizde bir şey yok sizde de bir şey yoksa önemli değil' dedim. Buna rağmen araçtan inen şahıslar 'neden ani fren yapıyorsunuz' diye bağırmaya başladılar. Biz öndeki aracın fren yaptığını söylememize rağmen bağırıyorlardı. Deniz isimli şahıs üzerime doğru geliyordu. Ben 'yapma gözümden ameliyatlıyım' dedim. Deniz isimli şahıs yapmayın dememe rağmen gözüme yumrukla vurdu. Öncelikle bize saldıran onlardı. Ben darp eyleminde bulunmadım. Beni darp eden Deniz Erdem, oğullarını tahrik eden Arslan Erdem ve olaya karışan Servet Erdem'den şikayetçiyim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Deniz ve Servet Erdem'in tutukluluk halinin devamına ve olaya ilişkin görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Mahkeme Ercan Yüksel tedavi gördüğü hastanedeki evrakların da istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile şoför Mevlüt Çalışkan'ın kar yağışının etkili olduğu 28 Ocak günü ilçedeki olumsuz durumu görüntülemek için göreve çıkmışlardı. 3 kişi seyir halindeyken kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Arslan, Servet ve Deniz Erdem'in bulunduğu araca arkadan çarpmışlardı. Araçtan inen Arslan, Servet ve Deniz Erdem ile Avcılar Belediyesi'nin 3 çalışanı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında müşteki sanıklar Servet ve Deniz Erdem'in Ercan Yüksel'in gözüne birçok kez vurarak hayati tehlike geçirmeyecek ve basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek şekilde yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Arslan Erdem'in 'kamu görevlisini basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar, tutuklu olan müşteki sanıklar Deniz ile Servet Erdem'in de 'basit yaralama' ve 'kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. Müşteki sanıklar Hasan Canberk Savaşeri, Mevlüt Çalışkan ve Ercan Yüksel'in ise 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapisleri talep edilmişti.