Kameramanı kör eden trafik magandalarına 6 yıla kadar hapis istemi

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da trafik kazasının ardından tartıştıkları Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel'inin gözünde yüzde 90 görme kaybına neden olan baba ve iki oğlu ile ilgili iddianame hazırlandı. Savcı, sanık babaya 6 aydan 1.5 yıla, tutuklu iki oğluna ise 2-6 yıl hapis isterken, kavgada bu sanıklarla kavga eden kameraman ve iki arkadaşı için de 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaza, geçen 28 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde Üniversite Mahallesi Mandıra Sokak'ta meydana geldi. Avcılar Belediyesi'nde görevli kameraman Ercan Yüksel, fotoğrafçı Hasan Canberk Savaşeri ile birlikte Mevlut Çalışkan yönetimindeki hafif ticari araçla yola çıkarak görevlilerin kar ve temizlik çalışmalarını görüntülemek istedi. Çalışkan, önündeki aracın yavaşlaması üzerine fren yaptı. Bu sırada Arslan Erdem'in yönetimindeki kamyoneti durduramayarak belediye aracına arkadan çarptı. Kaza ardından sürücü Arslan Erdem'in yanı sıra yanında bulunan iki oğlu; Servet ile Deniz Erdem, belediye şoförü, kameraman ve fotoğrafçı ile tartışmaya ardından saldırmaya başladı. Bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedilen olayda 3 kişi kameraman Ercan Yüksel'i aralarına alarak yumrukladı.

BABA VE İKİ OĞLU İÇİN İSTENEN CEZALAR

OLAYDAN SONRA İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Kameraman Ercan Yüksel, kaldırıldığı hastanede nakilli gözünden ameliyat olduğunu, önümüzdeki aylarda bir dizi ameliyat daha geçireceğini belirtirken, bu olaydan 1 hafta sonra ikinci kez baba olduğu öğrenildi.