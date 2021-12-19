Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan ilk açıklama - Haberler
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Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan ilk açıklama

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses sorunları ile ilgilenen İHA kameramanına tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüyor. Olayın ardından açıklamada bulunan Sarıkaya, tekrarlanan teknik aksaklıklardan dolayı kontrolünü kaybettiğini ve yaşananlar nedeniyle kameramanla birlikte olayı tanıklık eden Fatma Şahin'den özür dilediğini söyledi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya, o sırada sesle ilgili problemleri gidermeyi çalıştığı tahmin edilen İHA kameramanına tokat attı. Görüntüler sosyal medyada bir anda gündem olurken, Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Muharrem Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum.

Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim.

Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan ilk açıklama

Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan ilk açıklama

Emre İliksiz
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Yorumlar (4)
İrfan Oğuz Bursa:ne kadar terbiyesiz küstah bir insan.muhabire yaptığını geçtim karşısında hem belediye başkanı hemde bir kadın var.konuşurken yüzüne bile bakmıyor kadının, sonra başkanım. Cevap Yaz 0 4 Yayından Kaldır
Alper Kanka:Yazıklar olsun demekten başka denecek bişe yok. Cevap Yaz 0 11 Yayından Kaldır
WHİTE OTO SERVİS:Belediye başkanı Karşısında yaptığı hareket saygısızlıktır bizde derler o tokat mekan sahibi Fatma şahinedir terbiyesizlik yaptı kınıyorum yanındaki personeli aşalamakla egonu tatmin edemezsin Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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