Kameraman Alper Baycın'ın adı parkta yaşayacak - Haberler
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Kameraman Alper Baycın'ın adı parkta yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kameraman Alper Baycın'ın adı parkta yaşayacak

Dominik'te saldırı sonucu hayatını kaybeden, televizyonda yayınlanan bir yarışma programının kameramanlarından Alper Baycın'ın adını verdiği parkın açılışı yarın yapılıyor.

ANTALYA (İHA) - Dominik'te saldırı sonucu hayatını kaybeden, televizyonda yayınlanan bir yarışma programının kameramanlarından Alper Baycın'ın adını verdiği parkın açılışı yarın yapılıyor. Konuyla ilgili konuşan Baycın'ın annesi ve aynı zamanda Üçgen Mahalle Muhtarı olan Aynur Baycın, "Onun isminin yaşatılması benim en büyük mutluluğum" dedi.

Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen televizyon yarışma programı ekibinde yer alan Alper Baycın, 2018 yılında, henüz 24 yaşındayken, adada, çantasını gasp etmek isteyen iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Baycın, Antalya'da toprağa verilirken Muratpaşa Belediyesi de aynı zamanda Üçgen Mahalle Muhtarı Aynur Baycın'ın oğlu Alper'in adını ilçede bir parka verdi.

Alper Baycın adının yaşatıldığı Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekare genişliğinde parkın açılışı yarın törenle yapılacak. Açılış, saat 18.30'da gerçekleşecek. Anne Baycın, oğlunun adının bir parkta yaşayacak olmasının kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Anne Baycın, "Alper'im yerine gelmeyecek. En büyük amacım onun isminin yaşatılmasıydı. Çok örnek bir çocuktu. Beni başka hiçbir şey mutlu edemezdi. Onun isminin yaşatılması benim en büyük mutluluğum" diye konuştu. - ANTALYA

Kameraman Alper Baycın'ın adı parkta yaşayacak

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Haber: Kameraman Alper Baycın'ın adı parkta yaşayacak - Haberler
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