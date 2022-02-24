Kameralar önünde NATO Genel Sekreteri'ni zor soka soru - Haberler
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Kameralar önünde NATO Genel Sekreteri'ni zor soka soru

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Rusya bu sabah Putin'in emriyle Ukrayna topraklarına girdi, birçok şehirde bombalar patladı. Bu gelişme sonrası kameralar karşısına geçen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yöneltilen bir soru basın toplantısına damga vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından sert açıklamalar yapan ve yarın acil olarak toplanma kararı aldığını açıklayan NATO, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in ağzından önemli açıklamalarda bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Nato, Dünya, Güncel, Haberler

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