Kameni: "Volkan'la Aynı Soyunma Odasını Paylaşmak Keyif Verir"

Fenerbahçe'nin yeni transferi kaleci Kameni, kendisi için düzenlenen imza töreninde Volkan Demirel'den bahsederek, "Volkan gibi bir kaleciyle aynı soyunma odasını paylaşmak keyif verir" ifadelerini kullandı.



Yönetici Önder Fırat'la birlikte Topuk Yaylası'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Carlos Kameni, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kameni'nin yıldız bir isim olduğunu belirten Önder Fırat, "Hepimizin bildiği, kendisini ispatlamış bir kaleciyi kulübümüzün renklerine bağlamaktan dolayı mutluyuz. Kendisi sadece kaliteli bir futbolcu değil, mücadeleci bir ruha sahip karakterli bir kaleci. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve inşallah Kameni'yle de şampiyonluklar yaşayacağımızı umuyorum" dedi.



"Fenerbahçe'yi çok önceden de takip ediyordum"



Önder Fırat'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Kameni, "Fenerbahçe'nin bir parçası olmak keyif verici. Fenerbahçe'yle ilgili görüşlerim pozitifti ve buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi takip ediyordum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisine geldim. Takıma katkı sağlamak için gayret göstereceğim. Teknik ekibin istekleri doğrultusunda katkı sağlayacağım. Burada uzun yıllardır forma giyen Volkan'a, Mehmet Topal'a teşekkür etmek istiyorum. Kollarını sonuna kadar açarak karşıladılar beni. Daha önceki yıllarda burada Yobo, Webo ve Sow gibi birçok Afrikalı oyuncu forma giydi. Fransızca konuşan çok isim olduğu için adaptasyon sürecini de kısa sürede atlatacağımı düşünüyorum. Dualarım, her şeyin iyi gitmesi yönünde" diye konuştu.



"Volkan bir efsane"



Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in, sarı-lacivertli kulüp için efsane bir isim olduğunu belirten Carlos Kameni, "Soyunma odasını Volkan gibi bir efsaneyle paylaşmak çok keyif verir. Rekabet bize kazandırır. Herkes oynamak istiyor. Eğer biz kaleyi iyi kapatırsak güzel sonuçlar mutlaka gelecektir. Ama ben onun değerini çok iyi biliyorum ve bu kulüp için neler yaptığını da biliyorum. Ben burada sadece Volkan'a değil, diğer genç kalecilere de yardımcı olmak için bulunuyorum. Hepimiz burada Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyoruz" açıklamasını yaptı.



"Çok fazla kupa kazanmak istiyorum"



Samuel Eto'o'nun kendisi için yaptığı yorumların çok önemli olduğunu ifade eden Kameni, "Samuel'e benimle ilgili söylediği sözler için teşekkür ediyorum. Benim buraya geliş sebebim başarılı olmak. Buranın büyümesi için neler yapacağımı düşüneceğim. Hedeflerimi hep yüksek koyarım. Burada da böyle olacak. Burada çok fazla kupa kazanmayı hedefliyorum. Tek düşüncem, bu taraftarlara güzel zamanlar yaşatmak" şeklinde konuştu. İspanya'da uzun yıllar gol yememek için çabalayan takımlarda forma giydiğini söyleyen ve Fenerbahçe'de durumun daha farklı olacağını ifade eden Kameni, "Ama şimdi çok büyük bir takıma geldim. Benim için farklı bir durum. Teknik heyetimiz, kaleci antrenörümüz ve takım arkadaşlarımla yapacağımız çalışmalar çok önemli olacak. Karşılaşmalar öncesinde özel çalışmalar yapacağız. Maçtan maça kendimizi adapte etmeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.



Kameni'nin imza töreninin ardından Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Carlos Kameni, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Nihat Özbağı ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. - DÜZCE