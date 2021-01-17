Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız
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Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız

17.01.2021 15:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:55

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir parkta gençlerin kamelyadaki masanın tahtalarını kırma anı kameralara yansıdı. Haliliye Belediyesi, görüntüleri "Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde bulunan Cevheri Parkı'na giden 4 genç, kamelyadaki masanın tahtalarını söktü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tahtaları söküp kıran gençler daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

"KIRILAN SADECE KAMELYA OLMADI"

Yaşanan olaya tepki gösteren Haliliye Belediyesi, görüntüleri "Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız
Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

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