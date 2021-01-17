Kamelyayı kıran gençlere belediyeden sitem: Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir parkta gençlerin kamelyadaki masanın tahtalarını kırma anı kameralara yansıdı. Haliliye Belediyesi, görüntüleri "Kırılan sadece kamelya olmadı, kalbimizi de kırdınız" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.