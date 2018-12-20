Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem

Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem

Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 Büyüklüğünde Deprem

Rusya'nın doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen felaket nedeniyle bölgede Tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya'nın doğusunda, Büyük Okyanus'ta Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alan Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan felaket sonrası bölgede Tsunami oluşabileceği yönünde uyarıda bulunuldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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