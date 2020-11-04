Kaman Kaymakamı Özcan okul ziyaretleri ile incelemelerde bulunuyor
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Kaman Kaymakamı Özcan okul ziyaretleri ile incelemelerde bulunuyor

04.11.2020 14:40 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:43
Kaman Kaymakamı Özcan okul ziyaretleri ile incelemelerde bulunuyor

Kırşehir'in Kaman ilçesi Kaymakamı Şükrü Özcan, okullarda incelemeler yaparak öğrenci ve öğretmenlerle istişarelerde bulunuyor.

Kırşehir'in Kaman ilçesi Kaymakamı Şükrü Özcan, okullarda incelemeler yaparak öğrenci ve öğretmenlerle istişarelerde bulunuyor.

İlçe Kaymakamı Şükrü Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman ile birlikte ziyaret ettiği okullarda öğrenci ve öğretmenlerin yüz yüze eğitimle ilgili sorun yaşayıp yaşamadıklarını yerinde kontrol ediyor. Ziyaret ettiği okullarda okul ile ilgili bilgi alan Kaymakam Özcan, okullardaki EBA Destek Noktası, kütüphane ve diğer birimlerde incelemelerde bulunup eksiklikleri gideriyor. Kaymakam Şükrü Özcan ziyaretlerle ilgili açıklamasında; "Ömerhacılı köyü Şehid Nureddin Aslan ilk ve ortaokulunda öğrencilerimizle biraz İngilizce biraz da matematik konuştuk. İnceleme gezilerimize eksiklikleri yerinde görerek devam edecek ve sorunlara da çözüm önerileri sunacağız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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