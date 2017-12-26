Kaman İlçesinde Ağır Vasıtalar İçin İlçe Merkezine Giriş Saatlerinde Düzenleme Yapıldı

Kaman İlçesinde ağır tonajlı vasıtaların ilçe merkezlerine giriş saatleri ile ilgili düzenleme yapıldı.



İlçe Kaymakamı Murat Girgin, ilçe merkezi trafiğinin rahatlatılması adına tır, kamyon gibi agır tonajlı vasıtaların ilçe merkezine giriş saatlerinde düzenleme yapıldığını açıkladı.



İlçe Trafik Komisyonu tarafından alınan karara göre, ağır vasıtalar İlçe merkezine sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında eski cezaevi kavşağı ile yenihayat kavşağı arasında ilçe merkezine giremeyecek. Bu saatlerde bu yoldan geçmek zorunda olan araçlar çevre yolu ya da alternatif olarak mahalle yollarından geçiş yapabilecekler.



Alınan kararın birçok şehirde de uygulandığını hatırlatan Kaymakam Girgin, "Bu karar ortak alınmış bir karardır. Okul, işyeri ve resmi dairelerin bir araya toplandığı ve şehir merkezini oluşturan yenihayat kavşağı ile eski cezaevi yani Hirfanlı yol ayrımının bulunduğu kavşak arasında kalan ana caddeye sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında Tır, Kamyon gibi ağır vasıta araçların girişi şehir içi araç trafiğinin aksamaması, çocuklarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yasaklanmıştır" dedi.



Açıklamada, trafik polisi ve trafik zabıtasının denetimlerini artırarak devam ettireceği ve hatalı park ile tehlikeli araç kullanan sürücüler hakkında da yasal işlemler yapılacağı belirtildi. - KIRŞEHİR