Kaman Gençlik Merkezinde yeniden başlatılan kurslara gençler ilgi gösteriyor

Kaman Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüs ((kovid-19) tedbirleri kapsamında yeniden başlatılan ücretsiz kurslara gençler ilgi gösteriyor.

Gençlerin boş zamanlarını verimli geçirmesi ve derslerine yardımcı olunmasının amaçlandığı merkez bünyesinde verilen akıl ve zeka oyunları kursu ile futbol kursu, Kovid-19 tedbirleri alınarak yeniden başlatıldı.

Gençlik lideri Rıza Ekici, AA muhabirine, akıl ve zeka oyunları kursuna yaklaşık 30 gencin katıldığını belirterek, burada 7-14 yaş gurubunun pratik düşünme, kavrama ve hamle yapma becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kovid-19 öncesinde de ilginin yüksek olduğunu vurgulayan Ekici, "Gençlerimizin boş zamanlarını en verimli şekilde kullanmaları için Kaman Gençlik Merkezi her zaman hizmetine devam etmektedir. Hafta içi ve hafta sonu gerçekleşen tüm kurs ve etkinliklerimize gençlerimizi bekliyoruz." dedi.

Futbol antrenörü Ozan Emrah Saylam da Kaman Gençlik Merkezinde sportif kursların devam ettiğini hatırlatarak, "Yeni açmamıza rağmen kursumuza 42 öğrencimiz katıldı. Buraya gelen gençler sadece spor yapmıyor aynı zamanda da sosyalleşerek yeni arkadaşlar ediniyor. Ülkemize başarılı futbolcular yetiştirmek için bu tür kurslar önemlidir. Buradan yetişecek gençlerimiz belki 7-8 yıl sonra ilçemizi temsil ederek kendi spor kulüplerimiz içim mücadele edeceklerdir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş