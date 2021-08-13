Kaman Gençlik Merkezinde açılan temel bilgisayar kursu ilgi görüyor
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Kaman Gençlik Merkezinde açılan temel bilgisayar kursu ilgi görüyor

Kaman Gençlik Merkezinde açılan temel bilgisayar kursu ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Ali Güneş - Haberler | Güncel

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kaman Gençlik Merkezi bünyesinde açılan temel bilgisayar kursu devam ediyor.

Kırşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kaman Gençlik Merkezi bünyesinde açılan temel bilgisayar kursu devam ediyor.

Öğrencilerin boş zamanlarını verimli geçirmeleri için Kaman Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen kursa, öğrenciler ilgi gösteriyor.

Kurs öğretmeni Ahmet Aydın, yaptığı açıklamada, bilgisayar kursunun öğrencilerin gelişimi için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Kursa İlçe Halk Eğitimi Merkezinin de destek verdiğini aktaran Aydın, "Temel bilgisayar kullanımı kursumuza 15 öğrenci katılıyor. Kursu başarıyla bitiren öğrencilerimize bilgisayar sertifikası veriyoruz. İlk düzeyde bilgisayar kullanımı ve ofis programlarını öğrenen kursiyerler böylece gerek iş hayatında gerekse bilgisayar kullanımında karşılaşacakları problemleri çözecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş

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