Kaman'da otomobil devrildi: 2 yaralı
24.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 11:57
Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaman-Kırşehir kara yolunda seyir halinde olan Bülent Ö'nün kullandığı 06 BMH 253 plakalı otomobil, Çağırkan köyü yakınlarından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Ümüş B. sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza nedeniyle kara yolunda güvenlik tedbiri aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Güneş