Kaman'da "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde, İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası hakkında bilgilendirme yapıldı.

İlçe Jandarma Karakolu önünde durdurulan araçların sürücüleri ve yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemi anlatıldı ve kampanya hakkında bilgiler verildi.

Kaymakam Vekili Adnan Kayık ile polis ve jandarma ekiplerinin katıldığı etkinlikte, Gençlik Merkezi personeli tarafından sürücülere çikolata ikram edildi.

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

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