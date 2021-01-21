Kamala Harris'in kız kardeşi Maya Harris kimdir? Maya Harris kaç yaşında ve mesleği ne?

Kamala Harris, Başkan Yardımcısı seçilen ilk Siyah ve ilk Asyalı-Amerikalı kadın olarak çığır açtı. Peki Kamala Harris'in kız kardeşi Maya Harris kimdir? Maya Harris kaç yaşında ve mesleği ne? İşte detaylar...

Maya Harris, Temmuz 1998'den beri Tony West ile evlidir. Kızı Meena Harris, 2006'da Stanford'dan ve 2012'de Harvard Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İşte Kamala Harris'in kız kardeşi Maya Harris hakkında detaylar...

MAYA HARRİS KİMDİR?

Maya Lakshmi Harris (30 Ocak 1967 doğumlu) Amerikalı bir avukat , kamu politikası savunucusu ve yazardır. Maya Harris, 2015 yılında Hillary Clinton'ın 2016 başkanlık kampanyası için politika gündemine liderlik etmek üzere üç kıdemli politika danışmanından biri olarak atandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 49. ve şu anki Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris'in kız kardeşidir.

Harris, Clinton'un Demokratik Parti Platformu Komitesi'nin kampanya temsilcisi olarak, Demokrat Parti tarihindeki en ilerici parti platformu olarak kabul edilen 2016 platformunun hazırlanmasına yardımcı oldu.2017'den 2018'e kadar MSNBC'de siyasi ve hukuki analistlik yaptıve kampanyanın askıya alınmasına kadar kız kardeşinin 2020 başkanlık kampanyasında kampanya başkanı olarak görev yaptı. "Yeni Bobby Kennedy" olarak anıldı.Harris, eskiden Center for American Progress' de kıdemli bir araştırmacı ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde Misafir Araştırmacı idi. Harris, 2008'den 2013'e kadar Ford Vakfı'nda Demokrasi, Haklar ve Adalet Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Ford Vakfı'na katılmadan önce, ülkenin en büyük ACLU üyesi olan Kuzey Kaliforniya'daki Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) İcra Direktörü olarak görev yaptı. ACLU'ya katılmadan önce, eski hukuk fakültesi dekanı (Lincoln Hukuk Fakültesi, San Jose) PolicyLink'te Kıdemli Ortak idi.