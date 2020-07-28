Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen gazeteciye uçan tekme ile saldırdı
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Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen gazeteciye uçan tekme ile saldırdı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde canlı hayvan pazarında alışveriş yapan 4 kişi polis tarafından yapılan başarılı takiple yanlarında sahte basın kartı ile yakalandılar.

Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen gazeteciye uçan tekme ile saldırdı
28.07.2020 17:02 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:09

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde canlı hayvan pazarında alışveriş yapan 4 kişi polis tarafından yapılan başarılı takiple yanlarında sahte basın kartı ile yakalandılar. Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen şahıslardan biri ise olayı görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı.

Olay, Sandıklı ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarda sattığı hayvan karşılığında aldığı 11 bin 200 liranın sahte olduğunu fark eden satıcı durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri şahısların peşine düştü. Ekipler bir süre yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından R.K, A.K, M.K. ve M.K., isimli şüphelilerin içinde bulunduğu aracı Sinanpaşa ilçesinde durdurarak gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler 3 yabancı uyruklu kişinin üzerine kayıtlı GSM hattı, sahte olduğu değerlendirilen bir basın ve dernek kartı ele geçirdi.

ŞÜPHELİ BASIN MENSUPLARINI GÖRÜNCE POLİS ARACINDAN İNMEK İSTEMEDİ

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü. Burada şahıslardan biri olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanına uçan tekme ile saldırdı. Şahsı polis durdurarak sakinleştirdi.

Öte yandan, gözaltındaki bir başka şüpheli ise kendilerini görüntülemek için gelen basın mensuplarını görünce araçtan inmek istedi. Polis ekipleri daha sonra şahsı sağlık kontrolü için hastaneye girmeyi ikna etti.

Şahısların sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

(Hayati Kanat/İHA)

Kaynak: İHA

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