Kalp Yarası nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilde, ilçede, mahallede yapılıyor? Kalp Yarası dizisi nerede çekildi?

Ekranların yeni başlayan dizisi Kalp Yarası nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Kalp Yarası hangi şehirde çekildi? Kalp Yarası hangi ilçede çekiliyor? Kalp Yarası, Türkiye'de mi çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilde, ilçede, mahallede yapılıyor? Kalp Yarası dizisi nerede çekildi? İşte detaylar...

Dizilerin çekildiği mekanlar merak ediliyor. İzleyiciler yeni başlayan Kalp Yarası dizisinin nerede çekim yaptığını araştırıyor. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi ilde, ilçede ve mahallede yapılmıştır? Kalp Yarası dizisi nerede çekildi? Dizi çekimleri hangi ilde ve ilçede yapılmıştır?

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay'da çekilmektedir. Dizi çekimleri Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekiliyor. Buna ek olarak dizinin bazı sahnelerinin Hatay dışında da çekildiği olabiliyor. Fakat genel olarak dizi çekimleri Hatay'da yapılmaktadır.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan : Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin : Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran : Hande Varoğlu

Toprak Can Adıgüzel : Yaman Öztürk

Şenay Gürler : Azade Sancakzade

Mahir Günşiray : Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç :: Zümrüt Varoğlu

Rıza Akın : Hüseyin Varoğlu

İnanç Konukçu : Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah : Leman Sancakzade

Naz Sayıner : Müge Sancakzade

Nail Kırmızıgül : İhsan

Yonca Şahinbaş : Vedia

Zehra Yılmaz : Betül

Melih Çardak : Bahtiyar Ağa

Kemal Burak Alper : Baha

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Sancakzade Konağı'nı bekleyen büyük sınav

Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır. Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.