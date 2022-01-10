Kalp Yarası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kalp Yarası 10 Ocak Pazartesi yok mu? Kalp Yarası hangi gün başlıyor? Yeni bölümü hangi gün, ne zaman
ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası ne zaman ve hangi kanalda başlayacak merak edildi. İzleyiciler, Kalp Yarası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kalp Yarası 10 Ocak Pazartesi yok mu? Kalp Yarası hangi gün başlıyor? araştırması yapıyor. Peki, Kalp Yarası bugün var mı? Kalp Yarası ara mı verdi? Kalp Yarası ne zaman? Kalp Yarası saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...
Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Peki, Kalp Yarası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kalp Yarası 10 Ocak Pazartesi yok mu? Kalp Yarası hangi gün başlıyor?
Kalp Yarası her Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV 'de yayınlanıyor.
Fakat dizi bugün yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. ATV'nin 10 Ocak Pazartesi yayın akışında Kalp Yarası dizisi yer almadı.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
""Babam cinayete kurban gitmiş..."
Kalp Yarası 27. Bölüm Fragmanı
Yeni bölüm 17 Ocak Pazartesi 20.00'de atv'de!
#KalpYarası @atvcomtr"
Buna göre Kalp Yarası yeni bölümü 17 Ocak 2022 tarihinde ekranlara gelecektir. Aslında dizi 10 Ocak yani bugün yayınlanacaktı fakat yapılan değişiklikle dizinin yeni bölümü haftaya alınmış oldu.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
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