Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kalp Yarası final mi, neden final yapıyor? Kalp Yarası bitiyor mu? 21 Şubat Kalp Yarası son bölüm mü olacak?

KALP YARASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kalp Yarası her Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de yayınlanıyor. Fakat 21 Şubat 2022 bugün dizi final bölümü ile ekranlara gelecektir.

KALP YARASI FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası bugün final yapıyor. Dizi 21 Şubat 2022 Pazartesi yani bugün son kez ekranlara gelecektir. Dizi 32. bölümü ile final yapacak.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

""Ben senin yanında yaşadığımı hissediyorum"

Kalp Yarası final bölümüyle Pazartesi 20.00'de atv'de!

#KalpYarası @atvcomtr"

Buna göre dizi bugün final yapacak.

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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