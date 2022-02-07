Kalp Yarası Feraye kimdir? Feraye gerçek adı nedir? İrem Altuğ kim, kaç yaşında, nereli? İrem Altuğ dizileri ve filmleri

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KALP YARASI FERAYE ÖLMEDİ Mİ?

Feraye ve Vedia karşı karşıya kaldığı sahne dikkat çekmişti. Vedia kardeşi Feraye'nin öldüğünü zannediyordu ancak ölmediğini öğrendi.

KALP YARASI FERAYE KİM?

Kalp Yarsı dizisinde Feraye karakteri ile boy gösteren isim İrem Altuğ'dur.

İREM ALTUĞ KİMDİR?

Altuğ, 15 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Ardından bir ajansa kaydoldu ve çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynadı.

Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bıraktı ve San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.

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