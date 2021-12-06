Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 23. bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası dizisi HD izle!
Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ekranların sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümü bugün başlıyor. İzleyiciler Kalp Yarası 23. bölüm canlı izleme linki var mı merak etti. Kalp Yarası canlı izle! Kalp Yarası 23. bölüm canlı izle! Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası izle! ATV Kalp Yarası yeni bölüm canlı izleme linki!
ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 23. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!
Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.
Ayşe, geçmişi ve geleceği ile yüzleşir!
Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade
Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz
Merve Çağıran - Hande Velioğlu
Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk
Şenay Gürler - Azade Sancakzade
Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade
Meltem Gülenç - Zümrüt
Rıza Akın - Hüseyin
Nail Kırmızıgül - İhsan
Yonca Şahinbaş - Vedia
İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade
Burçin Abdullah
Naz Sayıner
Melih Çardak
Zehra Yılmaz - Betül
Kemal Burak Alper - Taha
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