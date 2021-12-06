Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 23. bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki! Kalp Yarası dizisi HD izle!

ATV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Kalp Yarası bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Kalp Yarası 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. Ayrıca canlı izleme linkini de merak ediyor. Kalp Yarası canlı izle! ATV Kalp Yarası 23. yeni bölüm canlı izle! Kalp Yarası canlı izleme linki!

KALP YARASI CANLI İZLE!

Kalp Yarası her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Ayşe, geçmişi ve geleceği ile yüzleşir!

Ayşe, yaşadığı felaketlerin sorumlusu olarak gördüğü Hande'ye karşı yaptığı tehlikeli hamlenin sonucunda dedesi Şahin'le yüzleşmek zorunda kalır. Sancakzadelere karşı güçlerini birleştiren Hande ve Yaman, intikamları uğruna yeni bir yola girerler. Diğer tarafta Azade'nin tuzağına düşen Adnan ise reddedemeyeceği bir teklifle Yaman'ın kapısını çalar. Ferit ilişkilerini toparlamaya çalışsa da Ayşe tüm geçmişi ve geleceğiyle yüzleşmek zorunda kalınca bir karar aşamasına gelir. Ayşe'nin vereceği karar, Ferit ve Ayşe ilişkisini yeni bir dönemece sokar.