Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? Kalp Yarası bu akşam yok mu, neden niye yok? Kalp Yarası dizisi gün mü değiştirdi, ara mı verdi?

KALP YARASI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

Kalp Yarası her Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV 'de yayınlanıyor.

KALP YARASI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI, NEDEN YOK?

Dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 haftalık yılbaşı arası vermiştir. Kalp Yarası yeni bölümü haftaya 10 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"En mutlu anın üzerinden fazla geçmeden hatırlayalım

#KalpYarası yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi 20.00'de atv'de!"

Buna göre dizinin yeni bölümü 10 Ocak günü ekranlara gelecektir. Bugün yılbaşı arası nedeniyle yeni bölümü yok.

KALP YARASI KONUSU NE?

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet