Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? Kalp Yarası bu akşam yok mu, neden niye yok? Kalp Yarası dizisi gün mü değiştirdi, ara mı verdi? - Haberler
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Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? Kalp Yarası bu akşam yok mu, neden niye yok? Kalp Yarası dizisi gün mü değiştirdi, ara mı verdi?

Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? Kalp Yarası bu akşam yok mu, neden niye yok? Kalp Yarası dizisi gün mü değiştirdi, ara mı verdi?
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Pazartesi günleri yayınlanan Kalp Yarası bugün ekranlara gelmedi. Bunun ardından izleyiciler, Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? Kalp Yarası bu akşam yok mu, neden niye yok? Kalp Yarası dizisi gün mü değiştirdi, ara mı verdi? merak etti. Peki, Kalp Yarası neden yok, ne zaman başlayacak? Kalp Yarası yeni bölümü haftaya mı? İşte bilgiler...

Kalp Yarası, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 28 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? Kalp Yarası bu akşam yok mu, neden niye yok? Kalp Yarası dizisi gün mü değiştirdi, ara mı verdi?

Kalp Yarası her Pazartesi günü saat 20:00 'da ATV 'de yayınlanıyor.

Dizi bitmedi veya final yapmadı. Dizi sadece 1 haftalık yılbaşı arası vermiştir. Kalp Yarası yeni bölümü haftaya 10 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"En mutlu anın üzerinden fazla geçmeden hatırlayalım

#KalpYarası yeni bölümüyle 10 Ocak Pazartesi 20.00'de atv'de!"

Kalp Yarası bitti mi, final mi yaptı? Kalp Yarası bu akşam yok mu, neden niye yok? Kalp Yarası dizisi gün mü değiştirdi, ara mı verdi?

Buna göre dizinin yeni bölümü 10 Ocak günü ekranlara gelecektir. Bugün yılbaşı arası nedeniyle yeni bölümü yok.

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

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